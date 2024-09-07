Mete Vardar'dan açıklamalar!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Ekol TV'ye verdiği röportajda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

HASAN ARAT'LA ÇALIŞMAK NASIL BİR DUYGU? ''Bir önceki dönemimde arzu etmediğim bir yönetim tarzıyla çalıştım. Sonradan tabi çok da sağlıklı bir durumdayken görevimden ayrıldım ve onlarla beraber olmamaya karar verdim.'' ''Samimi olmayan ortamlarda bulunmak beni mutlu etmiyor. Sadece Beşiktaş'la ilgili değil sosyal ve iş hayatımda da bu geçerli. Bütün arkadaşlarım, samimiyet kurduğum insanların bu tarz bir kişiliğe sahip olmasını istiyorum. O dönem samimiyeti hissetmedim ve görevime devam etmedim.''

SÜLEYMAN SEBA FİKRİ ''Bugün baktığımız zaman ise ben samimi bir başkanla birlikte olduğumu hissediyorum. Hasan Bey 23 sene önce babamın listesindeydi. Ben de o zamanlar 26 yaşındaydım. Beşiktaş'ın kabuk değiştirdiği o dönemlerde biz Hasan Arat Bey ile birlikte olmayı tercih ettik. Çok değişik bir seçim süreci oldu ve sonunda kaybettik.'' REKLAM ''Ben Süleyman Seba fikrinde düşüncesinde olan biri olarak Hasan Bey'in bana yaptığı tekliften sonra onla birlikte olmak istedim. Bugün de onun samimiyeti fikirlerimizi değerlendirmesi ve düşüncelerimizi aktarabilmek beni çok mutlu ediyor. Bu anlamda kendimi çok şanslı bir insan olarak görüyorum.''

LİG REKABETİ! ''Lig çok hareketli olacak ama umarım alt tarafta çabuk kopmaz. İnşallah tüm takımların efor sarf ettiği son gününe kadar hem düşme hem şampiyonluk konusunda rekabetin son güne kadar devam ettiği bir lig olur.''

BEŞİKTAŞ'IN FEDERASYONDAN TALEBİ "Kadro planlamamızı yaparken geniş olmasına dikkat ettik. Gençlerimiz, yeni gelenler ve devam edenler özellikle gençlerimiz bize hem ekonomik olarak hem de performans olarak büyük katkı sağlayacak. UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. Yedek oyuncu olarak bildirdiğimiz 4 isim ise tamamen gençlerden oluşuyor. Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik. Beşiktaş taraftarı deplasmanda da çok iyidir. Samsunspor Başkanı Yüksel Bey yanlış anlamasın çok da iyi dostumdur 30 bin kişiden daha fazla sesimiz çıktı.'' REKLAM

"BEŞİKTAŞ KÖLN'DE 80 BİN KİŞİYLE OYNAR" ''Hüseyin başkanımız bence çok güzel ifade etti. Çok net ifade etti. Benim onun önüne arkasına diyeceğim pek bir şeyim yok. Bu konu sadece Beşiktaş'ın Türk Futbolu'nun değil devletimizin de bir konusudur. Bu maçın burda oynanmamış olması Türkiye'deki güvenlik eksikliğini gösterir. Bununla ilgili olarak da devletimiz gerekli önlemleri elbette alacaktır. Kuralar çekilmeden önce UEFA Tel Aviv maçlarının tarafsız sahada oynanacağı konusunda karar alsaydı biz buna bir şey demezdik. Onlar da deplasmana gidecekler. Ayrıca İspanya'da olanları görüyorsunuz 40 bin kişi Filistin bayrağı açıyor. UEFA bir karar alacaksa tüm maçlar üzerinden karar alacaktır. Ondan dolayı ben bu konu hakkında herhangi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Beşiktaş bu maçı New York'da Londra'da 50 bin kişi ile Köln'de 80 bin kişiyle oynar. ''

SOSYAL MEDYA BEŞİKTAŞ'I NASIL ETKİLİYOR? ''Ben kendi adıma söylüyorum. Sadece instagramım vardı ilk dönemimde 400 bin takipçiye ulaşmıştım. Çok keyifli kullanıyordum uygulamayı. Hesabımı da açık olarak kullanıyordum. Necip kaptanımıza, kardeşimize tekrar burdan geçmiş olsun. Kadıköy'deki maçta Necip topu kaybetti. Sow vurdu kaval kemiğiyle, Günay golü yedi 1-0. Sabah bir kalktım o zamanlar Futbol Şube Sorumlusu'yum. Yani çok affedersiniz nasıl bir küfür kıyamet anlatamam. O andan itibaren hesabımı kapattım. Şimdi sadece tanıdıklarımdan oluşan 10 bin kişilik kapalı bir hesabım var.''

TRABZONSPOR VE ŞENOL GÜNEŞ ''Her maç çok zor. Şimdi Trabzonspor bu değişim ve yatırımla beraber ciddi transferler de yaptılar. En son Serdar Saatçi'yi aldılar Braga'dan. Hem ligdeki konumları hem de Şenol Hoca'nın yeniden başlaması ki orası zaten zor bir deplasman inşallah kazanırız. Daha maça çok var o güne kadar çok şey değişebilir. ''

''KALMAK İÇİN ISRAR EDİYORLAR'' ''Aboubakar, Amartey ve Chamberlain bizim devam etme arzusunda olmadığımız isimler. Bunları da kendilerine ifade ettik. Onlar da kalmak için ısrar ediyor. İkinci Başkanımız Kaan Bey ve Fridel onlarla iletişim halinde. ''