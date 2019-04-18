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Metehan Güçlü'ye Mbappe'den tebrik!

PSG'de forma giyen genç yetenek Metehan Güçlü, takımının dün oynadığı Nantes maçında sonradan oyuna girip fileleri havalandırdı. Fransız ekibinin süperstarı Kylian Mbappe, sosyal medyadan Metehan için tebrik mesajı paylaştı

PSG

Fransa Ligue 1'de açık farkla lider olan PSG, dün Nantes'a deplasmanda 3-2 mağlup olup şampiyonluğunu ilan etmeyi 3. kez ertelerken maçın en önemli anlarından birisi 19 yaşındaki Metehan Güçlü'nün fileleri havalandırması oldu.

Devre arasında PSG ile profesyonel sözleşme imzalayan genç milli futbolcu, dün oyuna sonradan girip 89. dakikada durumu 3-2'ye getiren golü atarken yenilgiye rağmen büyük övgü topladı.

Metehan'ı tebrik edenlerden birisi de PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe'ydi. Twitter hesabından Metehan için bir mesaj paylaşan Fransız yıldız, "Tebrikler" ifadesini kullandı. Metehan da aynı şekilde teşekkür etti.

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