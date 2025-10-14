Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem METEOR YAĞMURU 2025 | Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Ekim Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta?

        Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

        "Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündeme geldi. Ekim ayı gökyüzü tutkunları için unutulmaz anlara sahne olacak. Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak kabul edilen Meteor Yağmuru, kısa sürede ufukta belirecek. Peki, Meteor Yağmuru 2025'te ne zaman ve nereden izlenebilecek? İşte gökyüzünün büyüleyici gösterisine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 14.10.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteor Yağmuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Meteor yağmuru 2025’te de tüm ihtişamıyla yeryüzünden izlenebilecek. Uygun hava koşullarında çıplak gözle gözlemlenebilen bu doğa olayı için geri sayım başladı. Peki, Meteor Yağmuru hangi gün ve saatte zirveye ulaşacak? İşte merak edilen detaylar…

        2

        ORIONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        26 Eylül’de başlayan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan Orionid yağmuru, 21 Ekim Salı gecesi zirveye çıkacak. En iyi gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi gece yarısından önce başlayarak, 22 Ekim sabahı yaklaşık 02.00’ye kadar devam edecek.

        3

        Gece yarısından itibaren Avcı Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenebilecek göktaşları, Ay’ın yeniay evresinde olması sayesinde karanlık gökyüzünde çok daha rahat seçilebilecek. Saatte yaklaşık 10 kadar göktaşı görmek mümkün olacak.

        Aynı tarihlerde C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı da Güneş’e en yakın konumuna yaklaşacak. Bu yaklaşma sayesinde kuyruklu yıldız gökyüzünde ilgiyle takip edilebilecek en dikkat çekici cisimlerden biri olacak. Özellikle dürbün veya küçük teleskopla bakıldığında, kuyruk ve koma bölgelerindeki ayrıntılar çok daha etkileyici görünecektir.

        4

        ORIONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

        Orionid Meteor Yağmuru’nu en iyi şekilde izleyebilmek için ışık kirliliğinden uzak bir noktada bulunmak büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerinin yoğun yapay ışıkları, meteorların gökyüzündeki parlak izlerini perdeleyebilir ve gözlem kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Bu nedenle gökyüzü tutkunlarının mümkün olduğunca sessiz, karanlık ve açık alanları tercih etmesi öneriliyor.

        Şehir dışındaki kırsal alanlar: Yaylalar, köy yolları, açık ova ve ormanlık bölgeler, meteor yağmurunu net bir şekilde gözlemlemek için en uygun yerler arasındadır.

        Yüksek rakımlı bölgeler: Havanın temiz, görüş açısının geniş olduğu dağlık bölgeler Orionid Meteor Yağmuru için oldukça idealdir. Özellikle gece saatlerinde ışık kirliliğinin minimum olduğu yüksekliklerde gözlem yapmak daha net sonuç verir.

        Sahiller ve deniz kenarları: Işık kaynaklarından uzak, karanlık plajlar da gökyüzü gözlemi için mükemmel seçeneklerdendir. Dalga sesi eşliğinde bu doğa olayını izlemek eşsiz bir deneyim sunar.

        5

        Milli parklar ve doğa koruma alanları: Bu bölgeler genellikle ışık kirliliğinin en düşük olduğu doğal alanlardır. Geniş görüş açısı ve sakin atmosferiyle Orionid Meteor Yağmuru’nu gözlemlemek için elverişli konumlar sunar.

        Türkiye’de en iyi izlenebilecek yerler: Kapadokya, Kaz Dağları, Antalya sahilleri, Karadeniz yaylaları ve Muğla çevresi Orionid Meteor Yağmuru için en çok tercih edilen gözlem noktaları arasında öne çıkıyor. İstanbul’da ise ışık kirliliğinin daha az olduğu Ağva, Şile, Polonezköy ve Silivri gibi bölgeler, bu gökyüzü şölenini izlemek için ideal konumlar olarak dikkat çekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
        Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"