Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?
"Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündeme geldi. Ekim ayı gökyüzü tutkunları için unutulmaz anlara sahne olacak. Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak kabul edilen Meteor Yağmuru, kısa sürede ufukta belirecek. Peki, Meteor Yağmuru 2025'te ne zaman ve nereden izlenebilecek? İşte gökyüzünün büyüleyici gösterisine dair detaylar…
Meteor Yağmuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Meteor yağmuru 2025’te de tüm ihtişamıyla yeryüzünden izlenebilecek. Uygun hava koşullarında çıplak gözle gözlemlenebilen bu doğa olayı için geri sayım başladı. Peki, Meteor Yağmuru hangi gün ve saatte zirveye ulaşacak? İşte merak edilen detaylar…
ORIONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Eylül’de başlayan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan Orionid yağmuru, 21 Ekim Salı gecesi zirveye çıkacak. En iyi gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi gece yarısından önce başlayarak, 22 Ekim sabahı yaklaşık 02.00’ye kadar devam edecek.
Gece yarısından itibaren Avcı Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenebilecek göktaşları, Ay’ın yeniay evresinde olması sayesinde karanlık gökyüzünde çok daha rahat seçilebilecek. Saatte yaklaşık 10 kadar göktaşı görmek mümkün olacak.
Aynı tarihlerde C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı da Güneş’e en yakın konumuna yaklaşacak. Bu yaklaşma sayesinde kuyruklu yıldız gökyüzünde ilgiyle takip edilebilecek en dikkat çekici cisimlerden biri olacak. Özellikle dürbün veya küçük teleskopla bakıldığında, kuyruk ve koma bölgelerindeki ayrıntılar çok daha etkileyici görünecektir.
ORIONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?
Orionid Meteor Yağmuru’nu en iyi şekilde izleyebilmek için ışık kirliliğinden uzak bir noktada bulunmak büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerinin yoğun yapay ışıkları, meteorların gökyüzündeki parlak izlerini perdeleyebilir ve gözlem kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Bu nedenle gökyüzü tutkunlarının mümkün olduğunca sessiz, karanlık ve açık alanları tercih etmesi öneriliyor.
Şehir dışındaki kırsal alanlar: Yaylalar, köy yolları, açık ova ve ormanlık bölgeler, meteor yağmurunu net bir şekilde gözlemlemek için en uygun yerler arasındadır.
Yüksek rakımlı bölgeler: Havanın temiz, görüş açısının geniş olduğu dağlık bölgeler Orionid Meteor Yağmuru için oldukça idealdir. Özellikle gece saatlerinde ışık kirliliğinin minimum olduğu yüksekliklerde gözlem yapmak daha net sonuç verir.
Sahiller ve deniz kenarları: Işık kaynaklarından uzak, karanlık plajlar da gökyüzü gözlemi için mükemmel seçeneklerdendir. Dalga sesi eşliğinde bu doğa olayını izlemek eşsiz bir deneyim sunar.
Milli parklar ve doğa koruma alanları: Bu bölgeler genellikle ışık kirliliğinin en düşük olduğu doğal alanlardır. Geniş görüş açısı ve sakin atmosferiyle Orionid Meteor Yağmuru’nu gözlemlemek için elverişli konumlar sunar.
Türkiye’de en iyi izlenebilecek yerler: Kapadokya, Kaz Dağları, Antalya sahilleri, Karadeniz yaylaları ve Muğla çevresi Orionid Meteor Yağmuru için en çok tercih edilen gözlem noktaları arasında öne çıkıyor. İstanbul’da ise ışık kirliliğinin daha az olduğu Ağva, Şile, Polonezköy ve Silivri gibi bölgeler, bu gökyüzü şölenini izlemek için ideal konumlar olarak dikkat çekiyor.