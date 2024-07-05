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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak - 5 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Batıda sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, doğuda 2 ila 5 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:10 Güncelleme: 05.07.2024 - 07:11
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        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Sağanak Yağış 29°

        Ankara

        Yağmurlu 28°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 25°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalması, batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Rüzgarın, İç ve batıda kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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