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Haberler Gündem Hava Durumu ÇOK KUVVETLİ! Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı! 13 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç ve güney kesimleri ile Batı Akdeniz sağanak yağışlı olacak. Yağışların Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları Marmara'da 2 ila 4 derece düşerken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

ÇOK KUVVETLİ! Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı! 13 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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