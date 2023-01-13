Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.