Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlara ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hatırlatıldı

Batı Karadeniz için bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

AA'nın haberine göre; cuma günü (yarın) etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.