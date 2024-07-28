Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 40° Trabzon Yağmurlu 29° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 39° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Kısmen Güneşli 25°

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Açıklamaya göre yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarında da ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların da Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.