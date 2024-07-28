Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile 3 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR
Açıklamaya göre yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarında da ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların da Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA