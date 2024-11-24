Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde "fırtına", yer yer 9 kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde esecek.

Batı Akdeniz'de devam eden rüzgar ise bugün kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde etkili olacak.

Doğu Akdeniz'de etkili olan rüzgar, bugün bazı yerlerde "fırtına", bazı yerlerde ise "kuvvetli fırtına" şeklinde esecek.