Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklık düşüyor! 6 kentte şiddetli sağanak!

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, pazar gününden itibaren tekrar artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

6 KENT İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.