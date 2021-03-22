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HaberlerGündemMeteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Kar, dolu, yağmur... İstanbul 10 günlük hava durumu
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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Kar, dolu, yağmur... İstanbul günlük hava durumu

Son dakika haberleri! İstanbul’da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 günlük İstanbul hava durumu...

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Kar, dolu, yağmur... İstanbul 10 günlük hava durumu

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Öte yandan İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR

Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

Bugün kent genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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