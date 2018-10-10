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Meteoroloji İstanbul için saat verdi
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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji uyardı... İstanbul'da bugün öğleden sonra Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

10.10.2018 - 09:46 | Güncelleme: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı bulutlu 26
Bursa: Parçalı bulutlu 22
Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 29
Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

 

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