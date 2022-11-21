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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Lodos devam ediyor - 21 Kasım 2022 MGM hava durum raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Lodos devam ediyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 ilde sarı, 1 ilde turuncu alarm verildi. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Antalya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağış alan bölgeler ile Doğu Karadeniz'de lodos etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın'da kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Lodos devam ediyor - 21 Kasım 2022 MGM hava durum raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Lodos devam ediyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Ege’nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde kuzey çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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