Sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu FIRTINA! Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı - Hava durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısı sağanak yağışlı olacak. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya, Isparta, Burdur, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Antalya ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor

FIRTINA! Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı - Hava durumu
Sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de göbeğimizi kendimiz keseceğiz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de göbeğimizi kendimiz ...
MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl, nereden öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı 2022 MSB ile işçi alımı kura sonuçları sorgulama
GÜNDEM MSB kura sonuçları ve isim listesi
AÖF SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF vize sınav sonucu sorgulama ekranı: 2022 AÖF sınav sonuçları hangi gün duyurulacak, tarih belli oldu mu?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF ara vize sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
GÜNDEM Gözler AÖF soru ve cevaplarında
Sinop TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı: 10 Aralık 2022 Sinop TOKİ kura sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Sinop kura çekimi sonuçları belli oldu!
GÜNDEM Sinop TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
Yol kenarındaki beyaz levha ne işe yarıyor, anlamı nedir? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!
GÜNDEM Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir! Yol kenarındaki beyaz levha. ...
Son dakika: İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal
GÜNDEM İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal
Antalya Kumluca'da sel felaketi
GÜNDEM Antalya Kumluca'da sel felaketi
Bodrum'da fırtınada sürüklenen katamaran işletmelere çarptı
GÜNDEM Bodrum'da sürüklenen katamaran işletmelere çarptı
Karaman'da bıçaklı kavga: Mesai arkadaşının kulağını kesti
GÜNDEM Bıçaklı kavgada mesai arkadaşının kulağını kesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.