İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buluyor. Çarşı Mahallesi'nde yaz aylarında kulüp olarak hizmet veren katamaran, rüzgarın etkisiyle kıyıda bağlı bulunduğu yerden koptu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla sürüklenen katamaranda ve kıyıdaki bazı işletmelerde hasar oluştu.

İSKELELERE VE İŞLETMERE ÇARPTI

AA'nın haberine göre; bir süre sürüklenen katamaran kıyıdaki işletmelerin bazı bölümlerine ve iskelelere zarar verdi. Katamaranın da arka kısmında dalgaların etkisiyle hasar oluştu.

Katamaranı kurtarmaya çalışanlar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı ve yardım için destek istedi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, inceleme yaptı.