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Bodrum'da fırtınada sürüklenen katamaran işletmelere çarptı

Muğla Bodrum'da hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenen katamaran, kıyıdaki işletmelere ve iskelelere çarptı. İşletmelerde ve katamaranda maddi hasar oluştu

Bodrum'da fırtınada sürüklenen katamaran işletmelere çarptı
AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla sürüklenen katamaranda ve kıyıdaki bazı işletmelerde hasar oluştu.

İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buluyor. Çarşı Mahallesi'nde yaz aylarında kulüp olarak hizmet veren katamaran, rüzgarın etkisiyle kıyıda bağlı bulunduğu yerden koptu.

İSKELELERE VE İŞLETMERE ÇARPTI

AA'nın haberine göre; bir süre sürüklenen katamaran kıyıdaki işletmelerin bazı bölümlerine ve iskelelere zarar verdi. Katamaranın da arka kısmında dalgaların etkisiyle hasar oluştu.

Katamaranı kurtarmaya çalışanlar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı ve yardım için destek istedi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, inceleme yaptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Katamaranın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan sahilde oturan bazı mahalle sakinleri, katamaranın büyük bir gürültüyle kıyıya çarptığını belirtti.

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