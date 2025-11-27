Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 27 Kasım Perşembe hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminleri ile yanıt buldu. Hafta sonunda yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, aralık ayı ile birlikte Doğu Anadolu'da yağışların kara dönmesi bekleniyor. İşte 27 Kasım Perşembe hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
UYARILAR
Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.