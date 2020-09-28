Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
YORUMLAR