Lodos yakacak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika lodos uyarısı! Sıcaklıklar da 10 derece artacak - Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den lodos uyarısı! Sıcaklıklar da 10 derece artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'da lodos bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika lodos uyarısı! Sıcaklıklar da 10 derece artacak - Hava Durumu
Lodos yakacak!
0:00 / 0:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa),akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa),akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEMBaşkent'te silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı
Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMDenizli'de korkutan deprem
Atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEMİki bakanlıkta atama kararları
Bağcılar'da iki aile arasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMİki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
GÜNDEMKırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşide renkli bir diyalog yaşandı
GÜNDEMDiyarbakırlı gençle ilginç diyalog
Manisa'da okul yakınında kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
GÜNDEMOkul çevresinde kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMManisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da akrabaların silahlı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
GÜNDEMAkrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Cumartesi Pazar şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri açıkladı
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?