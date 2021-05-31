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HaberlerGündemHava DurumuSAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU 31 Mayıs : Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
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Meteoroloji'den Türkiye'ye uyarı! Gök gürültülü yağmur var, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Sağanak yağış; Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Batıda sıcaklıklar 3 ila 7 derece, doğuda 1 ila 3 derece düşecek.

SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU 31 Mayıs : Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Gök gürültülü yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

İZMİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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