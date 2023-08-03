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        Meteoroloji'den uyarı! Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken, diğer bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Ankara'da 34 ve İzmir'de 35 dereceye ulaşması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 07:31
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        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığın önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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