Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava Yunanistan'dan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç) ve Batı Karadeniz ile Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmars'dagüneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. MARMARA Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin (Çanakkale haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu