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Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için zirai don, uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası
Meteorolojiden zirai don uyası!
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DHA

Meteoroloji’nde yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Perşembe ilk saatlerden itibaren bölge genelinin aralık karla karışık yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların (18.03.2022) Cuma günü bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Sıcaklıkların azalarak mevsim normallerinin 5 ile 8 derece altında seyredeceği belirtilen açıklamada, “Bu geceden itibaren önümüzdeki 5 günlük süreçte bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar erimesi dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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