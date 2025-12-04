HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

4 Aralık bugün İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlı hava, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Hafta sonu ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlı hava özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında kuvvetli olacak.