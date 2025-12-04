Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı! 5-6-7 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış uyarısı yaptı. 4 Aralık bugün itibarıyla İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayan yağışlar, hafta sonu Marmara'da da etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 5-6-7 Aralık hava durumu tahminleri
Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı geldi. Bu hafta itibarıyla özellikle Ege bölgesinde yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir’de yağış olacak mı, hava durumu nasıl? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında detaylar
METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI!
Meteroloji, 4 Aralık bugünden itibaren ülke genelinde yağış uyarısı yaptı.
MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?
4 Aralık bugün İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlı hava, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Hafta sonu ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yağışlı hava özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında kuvvetli olacak.
5-6-7 ARALIK 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
İstanbul ve Ankara'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı İstanbul'da 13 ila 14, Ankara'da 12 ila 14 derece civarında seyredecek.
İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklığın 15 ila 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Aralık ayına girilmesinin ardından İstanbul’da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Konu hakkında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, "İstanbul’da Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar Aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, Ocak ayı başından Şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor." ifadelerini kullandı.