Metin Milli'ye veda

'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' albümü ile Milli, patlama yaptığı 1983'ün flaş sanatçısı olmuştu. Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden sanatçı, ticaretten kazandığını müziğe aktarmış ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmamıştı.