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Metin Milli'ye veda

80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Metin Milli, İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

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  • Metin Milli'ye veda - Son dakika magazin haberleri

    1980'li yıllara damgasını vuran, 'Seviyorum İşte', 'Şarkılara Sordum' gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk sanat müziği sanatçısı Metin Milli (80), 16 Haziran'da yaşamını yitirmişti. 

  • Metin Milli'nin naaşı, öğle namazına müteakip İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
  • Metin Milli'ye veda - Son dakika magazin haberleri

    METİN MİLLİ HAKINDA

    Metin Milli, 1 Mayıs 1943'te Mardin'de dünyaya gelmişti. Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. Metin Milli, TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer almıştı.
  • Metin Milli'ye veda - Son dakika magazin haberleri

    'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' albümü ile Milli, patlama yaptığı 1983'ün flaş sanatçısı olmuştu. Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden sanatçı, ticaretten kazandığını müziğe aktarmış ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmamıştı.

Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
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