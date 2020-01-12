Sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Semih Şentürk, hayatını kaybetti.
Metin Şentürk, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu. Babasıyla fotoğrafını yayınlayan Şentürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Allah'tan sonra hayata gelme vesilem olan biricik babamı kaybetmiş bulunuyorum. Cenazesi yarın öğle namazını takiben Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.
— Metin Şentürk (@Metin_Senturk) January 12, 2020
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