Metin Uca'ya veda töreni

METİN UCA HAKKINDA Metin Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi almıştı. 1987'de Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. 1999 - 2000'da TRT’de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı.

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Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP dergisi, SHOW TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. Uca, 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer aldı. Uca, çok sayıda ödülünün de sahibiydi.