Metin Uca'ya veda töreni
Televizyon programcısı, sunucu ve yazar Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenleniyor
Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beynine pıhtı atması sonucu trafik kazası geçirmişti.
Metin Uca ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Metin Uca, için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze töreni düzenleniyor. Törenin sunuculuğunu Sunay Akın üstleniyor.
METİN UCA HAKKINDA
Metin Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi almıştı. 1987'de Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. 1999 - 2000'da TRT’de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı.
Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP dergisi, SHOW TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. Uca, 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer aldı. Uca, çok sayıda ödülünün de sahibiydi.