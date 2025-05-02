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        Haberler Spor Futbol Metin Ülgen, HT Spor'a konuştu: Kimin şampiyon olacağıyla ilgilenmiyoruz - Futbol Haberleri

        Metin Ülgen, HT Spor'a konuştu: Kimin şampiyon olacağıyla ilgilenmiyoruz

        Galatasaray Petrol Ofisi teknik direktörü Metin Ülgen, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışını HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:36
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        "Kimin şampiyon olacağıyla ilgilenmiyoruz"
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        Galatasaray Petrol Ofisi teknik direktörü Metin Ülgen, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışını HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında değerlendirdi.

        HT Spor Haber Müdür Ata Selçuk'un sorularını yanıtlayan Ülgen, "Onların kendi arasındaki bir mesele kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

        "KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

        "Kimin şampiyon olacağı bizi asla ilgilendirmiyor. Biz doğal olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz böyle de olması gerekir. Kadın futbolunda hep güzel şeyler yapmaya çalışılıyor. O yüzden bu tür dedikoduların arkasında olmak istemiyoruz. Biz Galatasaray ve ben Metin Ülger olarak diğer maçlara nasıl çıkıyorsak buna da öyle çıkacağız"

        İşte Metin Ülgen'in açıklamasının tamamı:

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