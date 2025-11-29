Habertürk
        Metin Yıldız, Evrim Akın'a destek verdi - Magazin haberleri

        Metin Yıldız, Evrim Akın’a destek verdi

        'Bez Bebek' dizisinde rol arkadaşı Asena Keskinci'nin iddialarının ardından Metin Yıldız, Evrim Akın'a destek vererek; "Sezonlar boyunca birlikte çalıştım, olumsuz bir davranışına hiç tanık olmadım. Profesyonelliği ve insanlığıyla her zaman takdirimi kazandı" dedi

        Giriş: 29.11.2025 - 20:02 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:02
        Evrim Akın'a destek verdi
        Geçtiğimiz günlerde Asena Keskinci, ‘Bez Bebek’ dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Keskinci, dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirterek, Akın’ın kendisine; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediğini iddia etmişti. Keskinci ayrıca set ortamında zorbalığa maruz kaldığını öne sürmüştü. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Keskinci’ye destek vermişti.

        Tartışmaların ardından basın toplantısı düzenleyen Evrim Akın, gözyaşlarına boğularak şunları söylemişti; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap düştüm. İyilikten başka ne yaptım?"

        Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' dizisindeki rol arkadaşı Metin Yıldız, sosyal medya üzerinden iddialara yanıt vererek meslektaşına destek çıktı.

        Metin Yıldız, üç sezon boyunca birlikte çalıştığı Evrim Akın için şunları söyledi; "Evrim Akın ile 'Alemin Kralı' adlı dizide üç sezon boyunca çalıştım. Şahsen ne bir gün sette problem yaşadığını gördüm, ne de çocuk oyunculara kötü davrandığını, set çalışanlarıyla ters düştüğünü ya da rolünü geçiştirdiğini. Küfür ettiğini ya da herhangi bir olumsuz davranış sergilediğini hiç görmedim. Aksine, profesyonelliğine, oyunculuğuna ve insanlığına her zaman hayranlık duydum."

        Fotoğraflar: HT Magazin

