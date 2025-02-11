Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş, hayatını kaybetti.
Bursa'daki kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Olgun Öztaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metro hattının duvarına çarptı. Savrulan araç, Rıdvan G.’nin kullandığı otomobile çarpıp yol ortasında durdu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Olgun Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.