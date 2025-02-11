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        Haberler Gündem 3. Sayfa Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:05
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        Metro hattında ölümlü kaza!
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        Bursa'daki kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Olgun Öztaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metro hattının duvarına çarptı. Savrulan araç, Rıdvan G.’nin kullandığı otomobile çarpıp yol ortasında durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Olgun Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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