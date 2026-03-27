        Haberler Gündem Güncel Metrobüs ayağının üstünden geçti! | Son dakika haberleri

        Metrobüs ayağının üstünden geçti!

        Şirinevler durağında araca binmeye çalışan kadın yola düştü, hareket eden metrobüs ayağını ezdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, seferler bir süre durdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın hastaneye kaldırıldı.

        Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan S.K. metrobüs yoluna düştü.

        Hareket eden metrobüs S.Knin ayağının üstünden geçti.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

        Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net- 25 Mart 2026 (ABD Askeri İsrail İçin Ölecek Mi?)

        "Barış Planı" mı yoksa tuzak mı? 15 Maddelik "Teslimiyet Planı" mı? Trump kara savaşı için zaman mı kazanıyor? İsrail neden savaş uzasın istiyor? Selman Trump'a "Başlamışken Bitir" mi dedi? ABD İran'la kara savaşına mı hazırlanıyor? ABD askeri İran'a adım atabilir mi? İran'a kara harekatı mümkün mü?...
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İşte en pahalı transferler!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
