Metrobüs ayağının üstünden geçti!
Şirinevler durağında araca binmeye çalışan kadın yola düştü, hareket eden metrobüs ayağını ezdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, seferler bir süre durdu
27.03.2026
Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın hastaneye kaldırıldı.
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan S.K. metrobüs yoluna düştü.
Hareket eden metrobüs S.Knin ayağının üstünden geçti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
