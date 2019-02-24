Sağlıklı ve yenilenebilir enerji üretimine dikkat çekmek amacıyla pedal çevirirken enerji üreten bisiklet projesi hayata geçirildi. Meraklı bakışlar altında bisikleti deneyen vatandaşlar hem spor yaptı hem de enerji üreterek telefonlarını şarj etmeyi başardı.

Kullanım dışı kalan bisikletlere, İETT bünyesinde gerekli düzenlemeler yapılıp cep telefonu şarj sistemi eklenerek 3 ayrı noktada hizmete sunulan proje Tarihi Karaköy Tünel'i, Mecidiyeköy metrobüs istasyonu, Beylikdüzü son durak metrobüs istasyonunda bulunuyor. Projenin her metrobüs durağında yer alması için çalışmalar sürüyor.

PEDALLA ENERJI ÜRETİYORLAR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje sayesinde; şarj bisikletinde spor yaparken ortaya çıkan fiziksel enerji, elektrik enerjisine dönüştürülerek, akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Vatandaşlar, metrobüs beklerken hem sporlarını yapıyor hem de enerji üretiyor.

Tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulan bisiklet, sadece kas gücü ile çalışıyor. Temiz enerji üretimine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen pedal çevirirken enerji üreten bisiklet sayesinde, vatandaşlar hem spor yapmış oluyor hem de bu hareketler sonucunda ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek telefonlarını şarj edebiliyor.