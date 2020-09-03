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Metrobüs çalışma saatleri 2020! Metrobüs saat kaçta başlıyor? Metrobüs saat kaçta bitiyor?

İstanbulluların en çok kullandığı ulaşım araçlarından bir olan metrobüs, koronavirüs döneminde çalışma saatleri merak edilen konu oldu. Metrobüs çalışma saatleri 2020! Metrobüs saat kaçta başlıyor? Metrobüs saat kaçta bitiyor? İşte yanıtı...

metrobüs çalışma saatleri

Hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin her gün binlerce vatandaşın ulaşım amacı ile kullandığı Metrobüs mesai saatleri günlük hayatta birçok kişinin merak ettiği konular arasında. Özellikle İstanbul gibi kalabalık olan metropol bir şehirde trafik derdinden kurtararak merkezi noktalara seyahat etmeyi sağlayan Metrobüs hafta içi ve hafta sonu sefer başlangıç ve bitiş saatleri ile merak edilerek araştırılıyor. Peki, Metrobüs saat kaçta başlıyor? Metrobüs saat kaçta bitiyor? İşte Metrobüs 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

Metrobüs Mesai Saatleri

İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu hafifleterek daha hızlı ve rahat bir ulaşım sağlamak amacı ile işletmeye dahil ettiği Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı - Avcılar hattında hizmet vermeye başladı. İkinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı ise 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete girdi. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı ise 3 Mart 2009 tarihinde faaliyete başlayarak İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlandı. Ardından Avcılar-Beylikdüzü güzergahı da 19 Temmuz 2012 tarihinde resmi olarak açılarak faaliyete başlamış oldu. Sadece Beylikdüzü - Söğütlüçeşme hattında günlük olarak ortalama 700 bin yolcu taşınıyorken bizde bu sebeple Metrobüs saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Metrobüs saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Metrobüs Çalışma Saatleri Nedir?

Metrobüsler 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermekle birlikte ancak gece 01:00 ile 05:30 saatleri arasında yarım saat ya da 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaya devam etmektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Metrobüs Çalışma Saatleri Nedir?

Corona Tedbirleri Çerçevesinde İETT, sabah saat 07:00 ile 10:00 saatleri arasında, akşam ise 17:00 ile 20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirirken, sabah saat 06:00 ile 10:00, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

Metrobüs Öğle Saati Var mı?

Metrobüsler öğlen saatlerinde de hizmet vermeye aralıksız olarak devam etmektedir.

Metrobüs Hafta Sonu Var Mı?

Metrobüsler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet vermeye devam ederken sefer sayılarında da azalmaya gidiyor.

Metrobüs Resmi Tatil Günleri Devam Ediyor Mu?

Metrobüsler resmi tatillerde genellikle ücretsiz olmakla beraber sefer sayılarında da azalmaya gidilerek hizmetine 7/24 devam ediyor.

Metrobüs İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü

Sorumlu Kişi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletilmektedir.

Metrobüs Genel Müdürlük: Şahkulu, Erkanı Harp Sk. No:2, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Metrobüs Genel Müdürlük Telefonu: 0212 372 22 22

Metrobüs Genel Müdürlük Faks Numarası: 0212 243 08 83

Metrobüs Çağrı Merkezi Numarası: 153

İnternet Adresi: http://metrobus.iett.istanbul/tr/metrobus

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