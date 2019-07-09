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Metrobüs durağında sigara uyarısına dayak!

İHA

İstanbul Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgayı durakta bekleyen diğer yolcular ve güvenlik görevlileri ayırdı

metrobüs kavga

Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, duraktaki bir adam iki gence, "burada sigara içmeyin" uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler birden saldırarak darp etmeye başladı.

 

Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, durakta bekleyen yolcular ve güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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