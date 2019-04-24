Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, iddiaya göre 23 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Avcılar'a seyir halindeki metrobüste bir kadın yolcuya cinsel tacizde bulunuldu.

Kadın yolcunun çığlık atması üzerine metrobüste bulunan diğer yolcular F.Ö.'yü yakalayarak metrobüsten aşağı indirdi.



TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadın yolcunun şikayeti üzerine F.Ö.'yü gözaltına aldı. Zanlı suçlamaları kabul etmeyerek, 'Kadın yolcu ile aramızda bir çanta vardı. Kadın uyuyordu, uyanınca çığlık attı, bende korktum' dedi.

ÇANTADAKİ SIVIDAN ÖRNEKLER ALINDI

Kadın yolcunun çantasına bulaşan sıvının zanlıya ait sperm örneği olup olmadığının tespiti için örnekler alınarak Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Taciz olup olmadığı kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.