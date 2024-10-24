Metrobüste yangın paniği!

Avcılar'da metrobüste yangın!
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olayın ardından yolcular tahliye edilirken yangın kısa süre sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 24.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:39
Avcılar Cihangir metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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