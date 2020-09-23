İHA

Olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesindeki metruk bir binada meydana geldi. Bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İHA'nın haberine göre, seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri 40 yaşındaki Mithat Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Aslan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce aynı yapının damında bir kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu.