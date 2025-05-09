Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Metruk binaya 'Horoz' operasyonu! | Son dakika haberleri

        Metruk binaya 'Horoz' operasyonu!

        İstanbul Beykoz'da, metruk bir binada horoz dövüştüren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 21 kişiye hayvan dövüştürmekten işlem yapılırken 3 horoz gerekli birimlere teslim edildi

        Giriş: 09.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metruk binaya 'Horoz' operasyonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 22 Nisan günü yapılan baskında ilginç bir adres ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı ihbar edildi.

        21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çalışmalar kapsamında belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Aralarında metruk yapının sahibi olduğu belirlenen ve horoz dövüşünü organize eden kişilerin de bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

        3 HOROZ GEREKLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLDİ

        Zanlıların horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları tespit edildi. 21 şüpheliye, hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamaktan toplam 194 bin 187 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca operasyon neticesinde; 3 adet horoz ve 10 bin lira para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Horozlar ilgili birime teslim edildi.

        ADLİ İŞLEM YAPILDI

        Konu ile ilgili metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. isimli kişiye de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ve “5199 SKM” suçlarından, organizasyonu sağlayan S.B. ve K.C. isimli zanlılara ise “5199 SKM” suçundan işlem yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Meteoroloji'den saatli uyarı... İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji'den saatli uyarı... İllerimizde hava durumu!
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        "Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız"
        "Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız"
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı