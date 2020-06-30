Metruk evde mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

AA

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Aydın Karaatlı, bakımlarını üstlendiği 10 yavru köpekten 7'sinin metruk toprak evin içerisinde mahsur kaldıklarını fark etti.

Kendi imkanlarıyla yavru köpekleri çıkaramayan Karaatlı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekleri kurtardı.

Karaatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce sahipsiz bir köpeğin, mahallede 10 yavru yaptığını söyledi.

Her gün oğlu ile beraber yavru köpekleri sütle beslediklerini ifade eden Karaatlı, "Bir yavrunun sesini duydum. Gittiğimde yavruların göçük altında olduğunu görünce kendi imkanlarımla çıkaramadım. Daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedim, sağ olsunlar gelip çıkardılar. Herkesi hayvansever olmaya davet ediyorum." dedi.