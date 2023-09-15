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        Haberler Ekonomi Para Mevduatlarda artış - Para Haberleri

        Mevduatlarda artış

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Eylül ile biten haftada 84,7 milyar lira artarak 13 trilyon 448,3 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para cinsi mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 8 Eylül itibarıyla 251 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 07:52 Güncelleme: 15.09.2023 - 07:52
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        Mevduatlarda artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 8 Eylül ile biten haftada 84 milyar 700 milyon 728 bin lira artarak 13 trilyon 448 milyar 260 milyon 95 bin liraya yükseldi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,3 artışla 7 trilyon 471 milyar 95 milyon 78 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,2 artarak 5 trilyon 375 milyar 645 milyon 197 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 611 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 8 Eylül itibarıyla 251 milyon dolarlık artış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 azalarak 1 trilyon 355 milyar 307 milyon 12 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 100 milyar 892 milyon 557 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,3 düşüşle 1 trilyon 242 milyar 375 milyon 788 bin liraya geriledi.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 188 milyon 623 bin lirası konut, 67 milyar 270 milyon 894 bin lirası taşıt ve 883 milyar 847 milyon 495 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Eylül ile biten haftada 29 milyar 462 milyon 274 bin lira artarak 10 trilyon 32 milyar 887 milyon 679 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artış kaydetti.

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