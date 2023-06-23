Çekimleri Konya'da gerçekleştirilen Mevlana dizisi için beklenen gün geldi çattı. Uzun bir süreden beri merakla beklenen ve geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluşan dizinin konusu ve oyuncuları günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Mevlana dizisi ile ilgili ayrıntılar...