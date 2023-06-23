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Mevlana dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1'in Tabii platformunda yayınlanan ve oldukça ilgi gören dizisi Mevlana, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Mevlana dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

    Çekimleri Konya'da gerçekleştirilen Mevlana dizisi için beklenen gün geldi çattı. Uzun bir süreden beri merakla beklenen ve geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluşan dizinin konusu ve oyuncuları günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Mevlana dizisi ile ilgili ayrıntılar...
  • Mevlana dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

    MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor.
  • Mevlana dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

    Doğduğu toprakları Moğol işgali nedeniyle terk ederek Batı'ya doğru yola çıkan Sufi şair Rumi'nin asıl yolculuğu, yaratıcısıyla daha derin bir bağlantı kurarak hayattaki gerçek amacını öğrenme isteği ve kendini anlama felsefesi olacaktır.
  • Mevlana dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

    MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak, Devrim Özkan, Nilay Deniz, Levent Can, Burak Can, Yusuf Çim, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Gizem Aydın, Can Nergis, Turgay Aydın ve Haluk Piyes gibi birbirinden iddialı isimler yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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