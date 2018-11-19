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Bakar mısın? Sana dua edeceğim, ses çıkarma sadece amin de olur mu? Allah'ım! Bu yazıyı okuyan kulunu karanlıklarda bırakma, dert verip derman aratma. Ona gizli ve açıktan düşmanlık edenleri yanından uzaklaştır. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.