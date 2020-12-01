Meyhane pilavı tarifi, nasıl yapılır?

MEYHANE PİLAVI TARİFİ

2 yemek kaşığıtereyağı

2 yemek kaşığızeytinyağı

1 adetorta boy kuru soğan

3 adetorta boy yeşil biber

2 adetorta boy dolmalık kırmızı biber

2 dişsarımsak(ince doğranmış)

1 yemek kaşığıdomates salçası

1/2 yemek kaşığıbiber salçası

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

1,5 su bardağıpilavlık bulgur

10 adetcherry domates

3 su bardağısıcak su

MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR?

2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.

Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika kadar kavurun.

2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

Ortadan ikiye böldüğünüz 10 adet kiraz domatesi ekleyin.

3 su bardağı sıcak suyu da katıp, ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye kadar kapağını kapalı tutun ve ardından demlenmeye bırakın.