Meyhane pilavı tarifi, nasıl yapılır?

MEYHANE PİLAVI TARİFİ
2 yemek kaşığıtereyağı
2 yemek kaşığızeytinyağı
1 adetorta boy kuru soğan
3 adetorta boy yeşil biber
2 adetorta boy dolmalık kırmızı biber
2 dişsarımsak(ince doğranmış)
1 yemek kaşığıdomates salçası
1/2 yemek kaşığıbiber salçası
1 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığıkarabiber
1,5 su bardağıpilavlık bulgur
10 adetcherry domates
3 su bardağısıcak su
MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR?
2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.
Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.
Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika kadar kavurun.
2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
Ortadan ikiye böldüğünüz 10 adet kiraz domatesi ekleyin.
3 su bardağı sıcak suyu da katıp, ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye kadar kapağını kapalı tutun ve ardından demlenmeye bırakın.
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