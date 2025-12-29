Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Meysu Gıda halka arz oluyor! Meysu Gıda halka arz detayları ile kaç lot verecek, fon kullanımı belli mi, hisse fiyatı ne kadar?

        Meysu Gıda halka arz oluyor! Meysu Gıda kaç lot verecek?

        Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 175 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın halka arz detayları netleşirken, fon kullanımı da belli oldu. Buna göre; Meysu Gıda halka arzdan gelecek fonun en büyük kısmını işletme sermayesi ve ilave meyve suyu plup hattı kurulması için kullanacak. İşte, Meysu Gıda halka arz detayları

        Giriş: 29.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:55
        1

        Meysu Gıda halka arz oluyor. 175 milyon lot dağıtımı yapacak firma, 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğü ve yüzde 20,48 halka arz açıklık oranına sahip. İşte, Meysu Gıda lot miktarı, hisse fiyatı, fon kullanım yeri...

        2

        MEYSU GIDA HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi.

        3

        MEYSU GIDA LOT MİKTARI

        Firma toplamda 175 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı henüz açıklanmadı.

        4

        MEYSU GIDA HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 20-30 İncesu OSB'de bunulan fabrikaya ilave meyve suyu konsantre hattı kurulması.

        - Yüzde 20-30 İncesu OSB'de bunulan fabrikaya ilave meyve suyu plup hattı kurulması.

        - Yüzde 20-30 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 10-20 Arazi ve çatı GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.

        - Yüzde 5-15 Kayseri OSB'de bulunan fabrikanın kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.

        5

        MEYSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz belli olmadı.

        6

        MEYSU GIDA HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 20,48

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
