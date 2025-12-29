Meysu Gıda halka arz oluyor! Meysu Gıda kaç lot verecek?
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 175 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın halka arz detayları netleşirken, fon kullanımı da belli oldu. Buna göre; Meysu Gıda halka arzdan gelecek fonun en büyük kısmını işletme sermayesi ve ilave meyve suyu plup hattı kurulması için kullanacak. İşte, Meysu Gıda halka arz detayları
Meysu Gıda halka arz oluyor. 175 milyon lot dağıtımı yapacak firma, 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğü ve yüzde 20,48 halka arz açıklık oranına sahip. İşte, Meysu Gıda lot miktarı, hisse fiyatı, fon kullanım yeri...
MEYSU GIDA HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi.
MEYSU GIDA LOT MİKTARI
Firma toplamda 175 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı henüz açıklanmadı.
MEYSU GIDA HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 20-30 İncesu OSB'de bunulan fabrikaya ilave meyve suyu konsantre hattı kurulması.
- Yüzde 20-30 İncesu OSB'de bunulan fabrikaya ilave meyve suyu plup hattı kurulması.
- Yüzde 20-30 İşletme sermayesi.
- Yüzde 10-20 Arazi ve çatı GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.
- Yüzde 5-15 Kayseri OSB'de bulunan fabrikanın kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.
MEYSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz belli olmadı.
MEYSU GIDA HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 20,48