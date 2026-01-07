Meysu Gıda, üç gün süren talep toplama sürecini tamamladı ve toplamda 175 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arz sonuçları beklenirken, şirket önümüzdeki günlerde 'MEYSU' kodu ile işlem görecek ve şirketin yüzde 20,11'lik kısmı halka açılacak. Peki, Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı?