Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başı kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başı kaç lot verdi?

        Meysu Gıda halka arz süreci kapsamında talep toplama işlemini tamamladı ve 175 milyon lot dağıttı. Gözler halka arz sonuçlarına dönerken, firma kazanacağı fonun en en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacağını açıkladı. Peki, Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meysu Gıda, üç gün süren talep toplama sürecini tamamladı ve toplamda 175 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arz sonuçları beklenirken, şirket önümüzdeki günlerde 'MEYSU' kodu ile işlem görecek ve şirketin yüzde 20,11'lik kısmı halka açılacak. Peki, Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        MEYSU GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Firma toplamda 175 milyon lot dağıtımı yaptı ancak halka arz sonuçları açıklanmadı.

        3

        MEYSU GIDA HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi.

        MEYSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 5-6-7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        4

        MEYSU GIDA HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.

        - Yüzde 50-60 İşletme sermayesi

        5

        MEYSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Şirket Hakkında

        Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        6

        MEYSU GIDA HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Halka açıklık: Yüzde 20,48

        Bist Kodu: MEYSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"