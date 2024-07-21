'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu

Tarih yaprakları 16 Temmuz 2011’i gösteriyordu. 5 aydır apartmanın bodrum katındaki dairesinde kirasını alamayan ev sahibi, kapıyı son kez çaldı.

Günlerdir cevap alamadığı kiracısından daireyi geri almak için çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiğinde daireyi saran tozdan günlerdir eve girilmediği anlaşılıyordu. Odaları dolaşan ev sahibinin dikkatini mutfak tezgahının altındaki mezar görünümlü beton çekti. Betonun kırık bir parçasını sıyıran ev sahibi korkunç bir manzarayla karşılaştı. Beton içinde gömülmüş bir cesedin kötü kokusu yüzüne çarptı. Ev sahibi, dehşet veren görüntünün ardından polisi aradı. Gelen ihbar cinayet masası için, filmleri aratmayacak bir suç dosyası daha başlamış olacaktı.

REKLAM İHBAR ÜZERİNE EV SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI İhbar üzerine olay yerine Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri gitti. Ev sahibinin de ifadesi alındı. Ev sahibi, dairesini 6 ay önce 2 genç adama kiraya vermişti. Tekstil işi yapan bu iki genç, aylardır kira vermemişti. Aylardır ilk muhatap olduğu Erdal’a ulaşamıyordu. Ancak diğer arkadaşı Kasım’a ulaşıyordu. Kasım adlı kişinin iddiasına göre, Erdal evden ayrılmış ve artık kendisinin kirayı vereceğini söylemişti. Ancak günlerdir Kasım adlı kişiye de ulaşamadığını söyleyen ev sahibi, parasını alamadığını, artık eve girip bu kişilerin eşyalarını dışarı atıp yeniden kiraya vereceğini söyledi. Eve girince de tüyler ürperten görüntüyle karşılaşınca hemen polisi aradığını anlattı.

SORUŞTURMAYA CİNAYET MASASI DAHİL OLDU Cesedi bulunan kişi kimdi? Bu daireyi kiralık olarak tutan iki kişi kimdi? Şu an nerelerdeydiler? Cesedi bulunan kişi, kiracılardan biri miydi? Yoksa bu iki arkadaş dışından birine mi aitti? Nerede nasıl öldürülmüştü? Tüm bu soruların cevabını Türkiye’nin en ağır bürosu olarak görülen Gayrettepe cinayet masası verecekti. Bunun için de soruşturma cinayet masasına verildi. Olayı anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, cinayetin ilçe ekiplerini aştığını ve bu nedenle kendilerinin soruşturmaya dahil olduklarını belirterek “Olaya hemen arkadaşlarımız dahil oldu. Arkadaşlarımızın ilk işi, evi kiralayan iki kişinin kimliğini ortaya çıkartmak oldu" dedi.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram CİNAYET SALONDA İŞLENMİŞTİ Maktulün evin içinde öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen Bayram, olayın senaryosunu ortaya çıkartmak için ekiplerin yaptığı "Luminol" çalışmasının önemli olduğunu söyledi. Bayram, özel kullanılan ışık sistemi sayesinde salonda mutfakta ve banyoda kan izleri bulunduğunu belirterek “Bu sistemle salonda silinmiş birçok kan izi bulundu. Bu da olayın salonda gerçekleştiğini gösteriyordu. Katil zanlısı maktulü salonda öldürmüş ve mutfağa götürerek gömmüştü" dedi. REKLAM

CESET KAYIP KİŞİYE AİT ÇIKTI Kimlik bilgileri çıkarılan iki kiracı hakkında çalışma başlatıldığını belirten Bayram şöyle devam etti: "Bu iki kiracıdan birinin kayıp başvurusu olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılara bakıldığında evi kiralayan ilk kişi hakkında aylardır bir kayıp başvurusu olduğu belirlendi. Hemen olay yerinin resmi ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlarımız cesedi bulunan kişinin kayıp kişi olduğunu düşündü. Kayıp başvurusu yapan aileyi cesedin teşhisi için Adli Tıp Kurumu'na götürdüler. Ancak ceset teşhise uygun değildi. Ama akrabaları kıyafetlerinden öldürülen kişinin Erdal olduğunu söyledi. Ancak bu yeterli olmazdı DNA alındı. DNA sonucuyla cesedi bulunan kişinin hakkında kayıp başvurusu bulunan Erdal olduğu kesinleşti."

ARKADAŞI DA ORTALARDA YOKTU Cesedi bulunan kişi, evi ilk kiralayan Erdal'dı. 23 yaşındaki bu gencin ev arkadaşı Kasım da ortalarda yoktu. Erdal’ı arkadaşı mı öldürmüştü? Yoksa katil zanlısı evde Erdal’ı öldürüp sonra da başka yerde diğer arkadaşını mı öldürmüştü? Polis tüm ihtimalleri değerlendiriyordu. Bunun için de ortalarda görünmeyen Kasım adlı kişinin bulunması gerekiyordu. FACEBOOK”TAKİ SON MESAJLARA CEVAP VERMEMİŞ Cesedi bulunan gencin ne zaman öldürüldüğüne bakan ekipler, Erdal’ın Facebook’taki profilini incelemeye aldı. Facebook sayfasında arkadaşları tarafından ilkokulda çekilmiş resimleri yayınlamıştı. Yıllar sonra ilkokul arkadaşları ile Facebook'ta buluşma planları ve mesajları yazan Erdal'ın, mesajlara cevap vermediği görüldü. Bu yazışmalar tam 5 ay önce olmuştu. Polise göre cinayet 5 ay önce gerçekleşmişti. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede de bulgular bu yöndeydi. REKLAM

BİR KIZLA GÖRÜLDÜ BİLGİSİ SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRDİ Bayram, yapılan çalışmalara göre şüphelerin ortalarda kaybolan Erdal’ın arkadaşını gösterdiğini belirterek “Eğer arkadaşı da bir cinayete kurban gitmediyse bizim arkadaşlarımız için birinci şüpheli bu kişiydi. Arkadaşlarımız bu iki kişiyi tanıyan birçok kişinin bilgisine başvurdu. Arkadaşlarımız sokak çalışmasında soruşturmayı farklılaştıracak bir bilgiye ulaştı. Ulaştıkları bilgiye göre bir mahalleli, şüphelimizi bir genç kızla görmüştü. Bu genç kız da o eve çıkıp geliyormuş" dedi. ERDAL’IN SEVGİLİSİ ÇIKTI Bu genç kız kimdi? Yapılan çalışmalarda, çok önemli detaylara ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, genç kız 17 yaşındaydı ve maktulün sevgilisiydi. Polis, ev sahibinin bilgisine bir kez daha başvurdu. Ev sahibi cinayet masasına Kasım’ın, cesedi bulunan Erdal’ın kız arkadaşıyla birlikte evden ayrıldığını anlattı.