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        Haberler Magazin Mezar üstündeki gelinliğe tepki

        Mezar üstündeki gelinliğe tepki

        Bergüzar Korel ile Ezgi Mola, Narin Güran'ın mezarına gelinlik konulmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:31
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        Mezar üstündeki gelinliğe tepki
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        Dün toprağa verilen Narin Güran'ın ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki mezarlığa defnedilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarının üzerine gelinlik konulması tepki çekti.

        Bergüzar Korel ile Ezgi Mola da Narin Güran'ın mezarına gelinlik konulmasına tepki gösterdi.

        Bergüzar Korel, tepkisini; "Neden okul önlüğü ya da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşındaki bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak, karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisidir! Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ancak kendi çocuklarımıza ve çevremizdeki çocuklara sahip çıkarak, ses çıkararak bu iğrenç zihniyete karşı tek yürek olabiliriz" şeklinde dile getirirken Ezgi Mola'nın tepki sözleri şöyle oldu; "Narin'e bunu yapan, göz yuman herkesin Allah, belasını versin. Çocuğu, gelin olarak görmeleri de berbat bir durum."

        Ezgi Mola

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        #narin güran
        #Bergüzar Korel
        #ezgi mola
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