MGM'den hava durumu uyarısı: 21 Ekim Salı günü Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 EKİM HAVA DURUMU RAPORU

Sıcaklıklar 9°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Ülke genelinde gökyüzü parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise güneşli. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.