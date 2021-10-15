MHK'den hakemlere 5 konuda uyarı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, hakem gelişim programları çerçevesinde düzenlenen seminerler, Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında görev alan hakem, yardımcı hakem, gözlemci ve mentorların katılımıyla milli maçlar arasında gerçekleştirildi.

MHK ve eğitimciler tarafından belirlenen konular, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve MHK Yardımcı Hakem Danışmanı Giovanni Stevanato tarafından katılımcılara aktarıldı.

Seminerde MHK Fiziksel Gelişim Ekibi, hakemlerin antrenman programları ve fiziksel ölçümleri ile ilgili geri bildirimlerde bulundu. Ayrıca ilk sekiz hafta maçlarında, hakemlerin toplam koşu mesafeleri, pozisyon bazında mesafeleri ve konumları incelenerek, bu verilerin bundan sonra da takip edileceği ve raporlanacağı vurgulandı.

TFF Sağlık Kurulu ile oluşturulan çalışmalar kapsamında, baskı altındaki performansın en üst seviyeye çıkarılması yönünde zihinsel dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Hakemlerin zihinsel dayanıklılık konusunda değerlendirmelerinin yapılacağı ve sonrasında bireysel çalışmalara yönlendirileceği bilgilendirmesinde bulunuldu.

Seminerlerde zaman yönetimi, oyuncuların yönetimi, yerde kalan oyuncular, teknik alan yönetimi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) çizgisi gibi konularda teknik çalışmalar yapıldı.

- Zaman yönetimi

Müsabakalardaki zaman kayıplarını mümkün olduğunca önlemek ve daha iyi yönetmek için seçilmiş pozisyonlarla çalışmalar üzerinde duruldu.

Konu, ilave zaman yönetimi, kalecilerin zaman geçirmesi ve serbest vuruşlardaki zaman kayıpları başlıklarında ele alındı.

İlave zaman yönetiminde müsabakaların her bir devresinin sonuna eklenmesi gereken sürenin ve ilave zamanın içerisinde oluşan diğer zaman kayıplarının dikkatli bir şekilde hesaplanıp oynatılması gerektiği anlatıldı. Hakemlerin bu bölümlerde çok daha dikkatli ve yüksek konsantrasyonlu olmaları gerektiği vurgulandı. İkili mücadelelere daha yakın olup hata yapmamaları gerektiği de örneklerle anlatıldı. Ayrıca hakemlerin ilk yarıyı ve maçı bitirme prosedürlerini dikkatli uygulamaları gerektiği belirtildi.

Kalecilerin zaman geçirmesi konusunun maç içerisinde önleyici bir şekilde yönetilmesi ve dikkatli olunması istendi. Kaleciye sarı kart uygulamasının ilave zamana bırakılmaması gerektiği anlatıldı. Ancak ilave zamanda sarı kart gösterilmişse bu sürenin de eklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Serbest vuruşlardaki zaman kayıplarında ise hakemlerin serbest vuruş yönetimlerinde zaman kayıplarını azaltmaları istendi. Gösterilen örneklerle bu tip pozisyonları hızlandırmak için kullanılabilecek araçlar anlatıldı.

- Oyuncuların yönetimi

Müsabakalardan önce yapılması gereken hazırlığın daha detaylı olması gerektiği anlatıldı.

Takımların taktiksel yaklaşımları, oyuncuların davranış biçimleri ve muhtemel yaşanabilecek pozisyonlar üzerinde nasıl çalışabilecekleri, kullanılan "maç analiz platformu" üzerinden gösterildi. Hakemlerin maç öncesi farkındalıklarını arttırmaları gerektiğinin altı çizildi.

- Yerde kalan oyuncular

Konuyla ilgili sezon başında verilen MHK Talimatı hakemlere tekrar hatırlatıldı. Bu talimatın uygulama seviyesinin genel olarak olumlu olduğu, daha dikkatli olunarak bu seviyenin yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

MHK Yaz Semineri sonrası kamuoyuna duyurulan talimat yeniden hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig ve Birinci ligdeki maçlarda hakemlerden mümkün olduğunca oyuna tempo kazandırmaları istenmiş, konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca hakemlerden gereksiz düdükleri azaltmaları istenmiştir. Oyun gereği bir mücadele sonrası yerde kalan oyuncu olduğunda (ciddi sakatlık olmadığında) ve top yerde kalan oyuncunun takımında kaldığında oyunu kesinlikle durdurmamaları istenmiştir. Ancak kafa kafaya bir çarpışma yaşanmışsa, bir sonraki pozisyon beklenmeden oyun hemen durdurulmalıdır."

- Teknik alan yönetimi

Teknik direktörlerin ülkede baskı altında oldukları ve duygusal tepki verebilecekleri hatırlatıldı.

Hakemlerin teknik alanı mümkün olduğunca anlayışlı bir şekilde yönetmeleri istendi. Ancak kabul edilebilecek sınırı aşan, provokatif hareketlerin ise sıfır tolerans ile cezalandırılması istendi.

Ayrıca 4. hakemlerin öncelikli görevinin de maç içinde hakem ekibine yardımcı olmak olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda sahadaki hakem kararlarıyla ilgili kendilerine yapılan itirazları oyuna olan konsantrasyonlarını bozmadan, pozisyonlarla ilgili yorum yapmadan, iletişimi minimum düzeyde tutarak yönetmeleri gerektiği örneklerle anlatıldı.

- VAR çizgisi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında çok başarılı bulunan "VAR uygulamalarının" ve "müdahale çizgisinin", MHK Yaz Semineri'nde yapılan çalışmalarla Türkiye'de de aynı şekilde olması hedeflendi.

İlk 8 haftada MHK tarafından istenen ve hakemlerin uyguladığı VAR müdahale çizgisinin doğru ve başarılı olduğu vurgulandı. Bu çizginin korunması gerektiğinin altı önemle çizildi. Ancak sahadaki hakemlerin açık ve bariz hata yaptıkları pozisyonlarda, eğer VAR net bir kanıt görüyorsa, VAR müdahalesinin mutlaka gerektiği özellikle ceza alanı içindeki tutma/çekme pozisyonları, rakibin sağlığını tehlikeye atan hareketler, ceza alanı içindeki elle oynama pozisyonları ve muhtemel penaltı pozisyonları örneklerle anlatıldı.