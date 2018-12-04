MHP tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz, 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, 50 yıldır mücadelesini verdiği MHP'de politika üretmenin gittikçe zayıfladığını ve izlenen politikaları vatandaşa anlatamadığını dile getirerek partisinden istifa etmişti. Tarsus ilçesinde de 4 dönem belediye başkanlığı yapan Kocamaz, sosyal medya hesabından, İYİ Parti saflarına katılacağını açıkladı. Mersin'e ve Mersinliye hizmet için yeniden yola çıktıklarını dile getiren Kocamaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün hepimiz ve Mersinimiz için önemli bir karara şahitlik edeceğiz. Bizi hizmet yolundan alıkoyma, birbirimizden ayırma, sevgi bağlarımızı koparma, vefa duygularını rafa kaldırarak halkımızla aramıza set çekme, hizmetlerin önünü keserek, Mersin´i hiçe sayma çabalarına rağmen sizlerin 'yola çık, yol açık' şeklinde sloganlaştırdığınız çağrı, talep ve ısrarlarınıza sessiz kalmayıp sizlere olan tam güvenimizle hak, hukuk ve adalet için, Mersin'e ve Mersinli'ye olan inanç, saygı, sevgimiz ve tüm samimiyetimizle kaldığımız yerden eksik hizmetlerimizi tamamlamak üzere yeniden yola çıkıyoruz."

"YENİ BİR YOL AÇILIYOR"

Atatürk'ün azim, cesaret ve kararlılığı, Alparslan Türkeş'in de ülkücü edep ve terbiyesi çerçevesinde yeni bir yol açıldığını vurgulayan Kocamaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Biz biliyoruz ki; Türk Milleti'ne mensubiyeti olanlar, ona karşı sadakat hissi taşıyan ve 'Türk milliyetçisiyim' diyenler görevden kaçmazlar, kaçamazlar! Ve engelleri aşmak için 'Ya bir yol bulurlar ya da bir yol açarlar'. Biz de bugün Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İYİ Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz. Rabbim aldığımız bu kararı Mersinimiz, halkımız ve bizler için hayırlı eylesin. Rabbim Hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün grup toplantısında Kocamaz'a parti rozeti takması bekleniyor. Akşener'in Kocamaz'ı partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklaması da bekleniyor.

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