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        Haberler Gündem 3. Sayfa MHP’nin eski ilçe başkanı Köksal Kaçmaz cinayete kurban gitti! Park kavgası... - Son dakika haberi

        Park kavgasında MHP’nin eski ilçe başkanı öldürüldü!

        İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre çıkan park kavgasında, eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:59
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        Park kavgasında MHP'nin eski ilçe başkanı öldürüldü!
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        İstanbul'da olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski MHP Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi.

        PARK TARTIŞMASI YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere göre Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı.

        3 ARKADAŞIYLA GELİP KAFEYE ATEŞ AÇTI

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.

        2 KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

        Kaçmaz´ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1'İ ARANIYOR

        Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

        "3 TORUNUNA SİPER ETMİŞ KENDİNİ"

        Köksal Kaçmaz´ın ağabeyi Savaş Kaçmaz, "Tartışıyorlar sonra sıkıp gitmişler. Kendi halinde birisiydi zaten sıkanları da tanımıyordu. 3 tane de torunu vardı burada onların önüne siper etmiş kendini. Sadece İstanbul´da 2.5 milyon ruhsatsız silah varmış. Bunların olmaması lazım" diye konuştu.

        #Köksal Kaçmaz
        #Son dakika haberler
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