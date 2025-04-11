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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Tükenmez'i kabul etti

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Tükenmez'i kabul etti

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:23 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:59
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        Bahçeli, partisinin Siirt İl Başkanı Tükenmez'i kabul etti
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        MHP Siirt İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Tükenmez'in makamında ziyaret ettiği Genel Başkan Bahçeli'ye parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

        Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Tükenmez, şunları kaydetti:

        "Kıymetli Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kendilerine teşkilatımızın çalışmaları ve ilimizde yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi sunduk. Genel Başkanımızın bizlere olan güveni ve desteği, çalışmalarımızda en büyük motivasyon kaynağımızdır. Nazik kabulleri, engin görüşleri ve yol gösterici liderlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyoruz. Bizler de bilge liderimizin izinde, ülkemiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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